Гостиницу «Московскую» в Ростове планирует отреставрировать инвестор

Гостиница «Московская» в Ростове является объектом культурного наследия местного значения. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Стало известно о намерениях восстановить гостиницу «Московскую» в Ростове-на-Дону. Вернуть объект к жизни планирует инвестор Татьяна Шишкина. Об этом сообщает сайт Donnews со ссылкой на замглавы администрации донской столицы Светлану Камбулову.

Как отмечает Камбулова, восстановление и реставрация объекта, анонсированные инвестором, были приостановлены из-за ситуации с распространением коронавируса.

- Работы по разработке проектно-сметной документации перенесены из-за пандемии коронавируса, — приводит издание слова замглавы администрации Ростова.

При этом Светлана Камбулова подчеркивает, что поскольку «Московская» находится в частном владении, городские власти не могут повлиять на решения собственника по срокам выполнения намеченных работ, а прерогативой администрации донской столицы в этом случае является лишь контролирование содержания здания в надлежащем виде.

Объект культурного наследия местного значения гостиница «Московская» на ул. Большой Садовой находится в частной собственности ООО «Ренессанс-Дон» с 2003 года. Руководителем и единоличным владельцем компании, специализирующейся на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, является бизнесвумен Татьяна Шишкина.