Власти донской столицы объявили войну незаконным НТО

Всего за один день в Ростове демонтировали 96 незаконно размещенных торговых точек. Фото: rostov-gorod.ru

В администрации Ростова-на-Дону перешли к жестким мерам в отношении нестационарных торговых объектов (НТО), установленных в городе незаконно. Всего за один день, пятницу 21 августа, в донской столице демонтировали 96 торговых точек.

Действия властей состоялись в Первомайском районе. В их результате нелегальные «ларьки» убрали с занимаемых ими территорий и затем переместили на штрафстоянки.

Как отметил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов, работу по системному освобождению муниципальных земельных участков от незаконно размещенных НТО городские власти будут продолжать.

- 21 августа освобождено 96 подобных участков в Первомайском районе – это своеобразный рекорд по общему количеству. Наша цель проста и понятна – вовлечение всех торговых площадок города в законный оборот, - сообщил Константин Тихонов.

Он также пояснил, что вся территория города условно разделена на «квадраты» или секторы, в которых осуществляют свою деятельность специалисты Управления торговли.

- Они проверяют законность размещения НТО и всем, кто разместил павильоны по методу «самозахвата», выдается предписание о демонтаже НТО с четким сроком. Если собственник не убрал свой объект, это сделает муниципалитет, а НТО отправится на штрафстоянки, откуда его придется выкупать, - добавил Константин Тихонов.

По его словам, власти города также запланировали аналогичные демонтажи нелегальных НТО в Ворошиловском, Первомайском и Советском районах донской столицы.