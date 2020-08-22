«Для Юга это катастрофа»: ростовчане просят вернуть на Дон летнее время

Ростовчанка уверена, что принятое в Москве решение совсем не подходит для Юга страны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отменить зимнее время в южных регионах России попросила жительница Ростова Марина Андрухович, разместившая петицию на сайте сервиса «Активный ростовчанин».

Более подходящим, по мнению активистки, является летнее время, которое позволит добираться на работу и возвращаться домой жителям Ростовской области со значительно большим комфортом – не в кромешной темноте, а при естественном освещении.

Женщина уверена, что принятое в Москве решение совсем не подходит для Юга страны.

- Рассвет происходит в 4 часа утра, а закат в самый долгий день – в 20:50. Зачем нам рассвет, когда все люди еще спят, и платить за электроэнергию, когда большинство людей бодрствует, как минимум, до 23 часов? До 22 свободно можно было гулять! Зимой жить на зимнем времени просто невыносимо – это вечная тьма. Верните, пожалуйста, летнее время! Уже миллионы людей просят, а Москве все равно, потому что там всегда летом почти в полночь темнело. Для них это не имеет никакого значения, а для юга это катастрофа! – написала жительница донской столицы в обращении на портале.

Предложение дончанки вызвало отклик у посетителей сайта, мнения которых по этому поводу разделились. За инициативу по возвращению летнего времени проголосовало 43 человека. При этом 16 людей высказались против.

Отметим, что пользователи интернета в комментариях отметили, что такой масштабный вопрос следует решать не в администрации Ростова-на-Дону, а на федеральном уровне.