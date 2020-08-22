Можно без масок: стало известно, как будут проходить уроки у донских школьников

Посещающим школу донским ученикам не обязательно присутствовать на уроках в медицинских масках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посещающим школу ученикам в Ростовской области, а также их педагогам, не обязательно присутствовать на уроках в медицинских масках.

По информации регионального штаба мониторинга коронавируса донского региона в масках и перчатках должны быть только сотрудники пищеблока учебного учреждения.

Требования к образовательным организациям утверждены главным санитарным врачом РФ, - пояснили представители оперштаба.

При этом несколько дней назад донской глава Василий Голубев заявил в эфире телепрограммы «Линия губернатора» о том, что ношение защитных масок непосредственно во время нахождения в стенах учебных заведений станет необходимой мерой для всех учащихся в Ростовской области.

- Я думаю, что это норма, которая сейчас необходима, и она должна быть реализована. Сейчас и министерство образования, и Роспотребнадзор, все, кто имеют к этому отношение, над этим продолжают работать, - привел свои доводы руководитель региона.

Отметим, что 1 сентября за парты сядут 440 тысяч донских учеников. Среди будут 50 тысяч первоклашек - что является рекордом по сравнению с прошлыми годами.

Для обеспечения безопасности детей от потенциального заражения коронавирусом областными властями будет реализован развернутый комплекс профилактических мер.