«Братик, прости меня»: ростовский парень уговорил пьяного водителя не совершать ошибку Ефремова

Как рассказал дончанин в соцсетях, он увидел на улице пьяного мужчину, который сел в машину на водительское место. Парень быстро понял, чем это может обернуться. Фото: instagram.com/rostov_roads

Внимательный житель донской столицы в последний момент убедил нетрезвого водителя выйти из руля автомобиля с заведенным двигателем и тем самым, возможно, спас ему жизнь. Происшествие случилось в центре Ростова, в районе Крепостного переулка.

Как рассказал дончанин в соцсетях, он увидел на улице пьяного мужчину, который сел в машину на водительское место. Парень быстро понял, чем это может обернуться.

- Минут 15 он просто сидел, но потом завел двигатель. Я сразу подошел к нему, он собирался в таком состоянии ехать домой, но после моих объяснений мужик понял, что это плохая идея, - приводятся слова неравнодушного ростовчанина в Instagram-аккаунте rostov_roads.

Парень включил камеру на своем смартфоне и записал беседу с хмельным автовладельцем. Как ни странно, мужчина даже не пытался «качать права» и легко согласился с разумными доводами . Более того, он с обескураживающей искренностью признал свою недальновидность и стал просить прощения у горожанина, чем даже смутил того.

- Братик, прости меня. Прости, пожалуйста, - сокрушенно повторял горе-водитель.

В итоге перебравшему с алкоголем мужчине вызвали такси, в котором он и отправился приходить в порядок домой – живой и невредимый, неопасный себе и другим людям.

Поступок вмешавшегося парня, спасшего совершенно незнакомого мужчину от трагической «ошибки Ефремова», положительно оценили в соцсетях.

«Молодец, не прошел мимо, делов на 5 минут, но зато пьяный не сел за руль, и это не привело к возможным последствиям», «И водитель тоже молодец. Согласился. Не стал стоять на своем», «Просто подошел, просто объяснил... и спас чьи-то жизни! Это и есть настоящий поступок! Спасибо неравнодушным людям!», «Вот так и нужно тормозить выпивших водителей вовремя, пока беды не наделали, а утром, трезвый, сам скажет тому человеку спасибо, что помог остановить его», «Это лайк! Парень молодец», - эмоционально отреагировали пользователи сети в комментариях к видеоролику.