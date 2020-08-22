Длинная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Из-за ремонта моста водители, едущие по трассе М-4 "Дон", оказались в многокилометровой пробке. Фото: nov-pravda.ru/

Очивидцы сообщают в соцсетях о многокилометровой пробке, возникшей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, недалеко от хутора Пролетарка.

Эту информацию подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты», в соответствии с которыми длина затора составляет порядка 10 километров.

Информацию о масштабном заторе подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты». Фото: yandex.ru

Сейчас движение на этом участке крайне медленное, не более 20 километров в час.

Причиной неожиданного препятствия для автовладельцев, едущих по магистрали, стал плановый ремонт моста через реку Кундрючья, сообщает портал 161.RU со ссылкой на директора ростовского филиала государственной компании «Автодор» Дмитрия Рябова.

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