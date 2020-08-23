Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц: «Давно хотели, чтобы Полоз вернулся»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц. Фото: ФК "Ростов"

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал громкие трансферы – переход нападающего «Сочи» Дмитрия Полоза в состав донского клуба, а также ответное перемещение капитана дончан Ивелина Попова в стан сочинцев.

- Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с ФК «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен, - приводит слова Арутюнянца пресс-служба ФК «Ростов».

Напомним, что официально донской клуб подтвердил обмен звездными игроками с «Сочи» сегодня утром, 23 августа.

Дмитрия Полоза уже внесли в заявку на сезон РПЛ 2020/2. Он будет играть под номером 99.