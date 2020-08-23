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Бесплатным проезд для школьников в транспорте предложили сделать в Ростове

Для получения льготы достаточно будет карты учащегося, считает автор идеи
Стрельцов савваСтрельцов савва
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Чтобы ребята могли воспользоваться потенциальной льготой, им будет вполне достаточно предъявления карты учащегося, которая заменит проездной, предлагает автор инициативы.

Чтобы ребята могли воспользоваться потенциальной льготой, им будет вполне достаточно предъявления карты учащегося, которая заменит проездной, предлагает автор инициативы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель донской столицы Алексей Лугарев обратился к ростовским властям с просьбой сделать проезд для школьников бесплатным на всех видах городского общественного транспорта. Такая инициатива дончанина появилась на сайте «Активный ростовчанин».

- Почему для госслужащих проезд в транспорте бесплатный, а для школьников, которые нигде не работают и не имеют такой возможности, платный? – написал автор сообщения.

По его мысли, для того, чтобы ребята могли воспользоваться потенциальной льготой, им будет вполне достаточно предъявления карты учащегося, которая заменит проездной.

В ответ пользователи сети выразили скептическое отношение к данному предложению.

- Это неправильная идея. Бесплатным должен быть только проезд школьников к месту учебы и обратно - но все остальные поездки школьников должны оплачиваться. Логичнее будет субсидировать оплату проезда школьников на определенную сумму. Если школьник поехал после учебы к бабушке, или в магазин, или к друзьям - с какой стати проезд туда должен быть для него бесплатным? – возразили автору инициативы в комментариях.

Ранее стало известно, что в Ростове на маршруты дополнительно выйдут 50 троллейбусов.

Транспорт запустят уже в сентябре, сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас на десяти маршрутах уже работают 52 троллейбуса. Новые машины позволят восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка», отмененного более 20 лет. Кроме того, часть подвижного состава может отсоединиться и работать автономно.