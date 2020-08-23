Бесплатным проезд для школьников в транспорте предложили сделать в Ростове

Чтобы ребята могли воспользоваться потенциальной льготой, им будет вполне достаточно предъявления карты учащегося, которая заменит проездной, предлагает автор инициативы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель донской столицы Алексей Лугарев обратился к ростовским властям с просьбой сделать проезд для школьников бесплатным на всех видах городского общественного транспорта. Такая инициатива дончанина появилась на сайте «Активный ростовчанин».

- Почему для госслужащих проезд в транспорте бесплатный, а для школьников, которые нигде не работают и не имеют такой возможности, платный? – написал автор сообщения.

По его мысли, для того, чтобы ребята могли воспользоваться потенциальной льготой, им будет вполне достаточно предъявления карты учащегося, которая заменит проездной.

В ответ пользователи сети выразили скептическое отношение к данному предложению.

- Это неправильная идея. Бесплатным должен быть только проезд школьников к месту учебы и обратно - но все остальные поездки школьников должны оплачиваться. Логичнее будет субсидировать оплату проезда школьников на определенную сумму. Если школьник поехал после учебы к бабушке, или в магазин, или к друзьям - с какой стати проезд туда должен быть для него бесплатным? – возразили автору инициативы в комментариях.

Ранее стало известно, что в Ростове на маршруты дополнительно выйдут 50 троллейбусов.

Транспорт запустят уже в сентябре, сообщили в правительстве Ростовской области.

Сейчас на десяти маршрутах уже работают 52 троллейбуса. Новые машины позволят восстановить маршрут № 14 «Центральный рынок — Каменка», отмененного более 20 лет. Кроме того, часть подвижного состава может отсоединиться и работать автономно.