На складе в Ростове потушили пожар площадью 250 кв. метров

К тушению пожара на складе привлекли 63 спасателей, они использовали 17 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В донской столице поздним вечером, 22 августа, произошел крупный пожар на складе, расположенном по ул. Врубовой. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, общая площадь возгорания составила 250 кв. метров.

Одноэтажное кирпичное здание вспыхнуло около 21:40 мск. Сначала загорелся деревянный брус, затем пламя распространилось по всему складскому помещению.

Спасателям понадобилось около полутора часов, чтобы справиться с огнем.

- К этим работам привлекли 63 специалистов, они использовали 17 единиц техники. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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