На Дону пятилетняя девочка получила перелом костей черепа после падения из окна дома

В тяжелом состоянии пострадавшего ребенка госпитализировали в палату интенсивной терапии.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Трагедией обернулось неосторожное движение пятилетней жительницы Новочеркасска, доверчиво упершейся руками в москитную сетку, натянутую на окно в доме на ул. Ларина №24.
Хрупкая конструкция не выдержала, ребенок сорвался вниз с высоты второго этажа.
В тяжелом состоянии пострадавшего от удара ребенка сначала госпитализировали в палату интенсивной терапии БСМП Новочеркасска, а затем перевезли в одну из больниц донской столицы.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом костей черепа. Сейчас медики предпринимают все возможные усилия, чтобы спасти жизнь юной дончанки.
- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по региону.