На Дону пятилетняя девочка получила перелом костей черепа после падения из окна дома

В тяжелом состоянии пострадавшего ребенка госпитализировали в палату интенсивной терапии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедией обернулось неосторожное движение пятилетней жительницы Новочеркасска, доверчиво упершейся руками в москитную сетку, натянутую на окно в доме на ул. Ларина №24.

Хрупкая конструкция не выдержала, ребенок сорвался вниз с высоты второго этажа.

В тяжелом состоянии пострадавшего от удара ребенка сначала госпитализировали в палату интенсивной терапии БСМП Новочеркасска, а затем перевезли в одну из больниц донской столицы.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом костей черепа. Сейчас медики предпринимают все возможные усилия, чтобы спасти жизнь юной дончанки.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по региону.