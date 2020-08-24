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В Ростовской области «Газель» врезалась в пассажирский автобус: пострадал один человек

Травмы получил водитель грузовика
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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В настоящее время на месте работает полиция.

В настоящее время на месте работает полиция.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области «Газель» столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе «Азов – Александровка - Староминская» 24 августа около 7 часов.

Водитель автобуса двигался в сторону Ростова. Он остановился на временном светофоре в районе стройки. По предварительным данным, в этот момент в транспорт врезалась «Газель».

— В автобусе никто не пострадал. Травмы получил водитель «Газели», — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время на месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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