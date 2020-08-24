В Ростове начался набор школьников в телевизионную школу ТЭФИ и мультстудию

Детская телевизионная школа ТЭФИ имени Р. Я. Беспечной приглашает школьников 8 — 10 классов. Фото: школа ТЭФИ. Реклама.

Детская телевизионная школа ТЭФИ имени Р. Я. Беспечной приглашает школьников 8 — 10 классов. Ученики смогут научиться снимать и монтировать видеоролики, а также познакомиться с профессией журналиста.

В необычной школе проходят необычные уроки. Занимаясь в творческих мастерских, дети смогут попробовать себя в роли телеведущего, оператора, теле- и звукорежиссёра, корреспондента. Для этого есть все необходимое — современные теле- и радио студии Медиапарка «Южный Регион-ДГТУ», съёмочный павильон, компьютерные классы с профессиональным программным обеспечением. Среди преподавателей школы ТЭФИ — педагоги вузов, актёры, сотрудники ростовских медиа.

30 августа все желающие могут посетить бесплатные мастер-классы школы. Участников познакомят с видеосъемкой и работой в съемочном павильоне.

Мультстудия школы ТЭФИ набирает школьников старше 10 лет. Для детей, которые любят рисовать и знакомы с компьютером, предлагают программу компьютерной мультипликации. Тех, кто больше любит лепить, ждет курс пластилиновой мультипликации. Ученики придумывают историю и персонажей, изучают раскадровку будущего мультфильма, рисуют или лепят персонажей и фоны (локации), делают анимацию. Занятия будут проходить по воскресеньям в течение шести месяцев.

6 сентября в мультстудии ТЭФИ пройдут бесплатные мастер-классы.

Узнать подробности и записаться можно по телефону 8-905-454-71-82

ВАЖНО

Ростовская телевизионная «Школа ТЭФИ» им. Р.Я. Беспечной была создана в 2012 году на базе факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» Донского государственного технического университета при поддержке Академии Российского телевидения. За восемь лет более 250 школьников успешно завершили обучение по программе, включающей изучение теории и получение практических навыков по мультимедиажурналистике, теле- и звукорежиссуре, монтажу, видеосъемке, ведению телевизионных и радиоэфиров, актерскому мастерству, сценической речи, психологии общения.

Наши выпускники-тэфики учатся в МГУ, МГИМО, РУДН, ВШЭ, РГГУ, ЮФУ, РЭУ им Плеханова, Санкт-петербургском институте кино и телевидения, Финансовом университете при Правительстве РФ, в Санкт-Петербургском горном университете и др. 40 выпускников школы ТЭФИ учатся на разных факультетах ДГТУ от робототехники, гостиничного дела, автоматизации до МКМТ.