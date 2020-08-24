Новым наставником ГК «Ростов-Дон» стал экс-тренер шведской сборной

В ближайшее время Пер Юханссон присоединится к команде. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

В ГК «Ростов-Дон» назначили главного тренера. Новым наставником стал шведский специалист Пер Юханссон, рассказали в пресс-службе клуба.

— Пер Юханссон присоединится к «Ростов-Дону» в скором времени, — говорится в сообщении.

Пер Юханссон начал карьеру в качестве игрока. С 1993 года он стал тренером команды «Kroppskultur». Позже Пер начал работать с молодежной и взрослой сборными Швеции. На чемпионате Европе-2010 национальная сборная под его руководством вышла в финал. Однако команда не стал победителем, уступив Норвегии.

После Олимпиады-2012 Пер Юханссон ушел с поста главного тренера Швеции. В сезоне 2017/18 он тренировал «Бухарест», ставший бронзовым призером Лиги чемпионов. В конце 2017 года он стал наставником сборной Черногории. На чемпионате мира 2019 команда заняла пятое место.

Ранее должность главного тренера ГК «Ростов-Дон» занимал Амброс Мартин. В конце июля он сообщил, что решил досрочно расторгнуть контракт с клубом. Он объяснил свое решение переездом. По его словам, он хочет находится рядом с семьей.