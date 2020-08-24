Ставки по кредитам на новые автомобили снижает ВТБ

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Ставки для приобретения новых автомобилей в рамках программы кредитования «АвтоРалли» на 1,5 п.п. снижает ВТБ. При этом размер первоначального взноса не зависит от суммы кредита и составляет 10% от стоимости транспортного средства.

- Сделки с покупкой новых машин в кредит занимают свыше 77% от общего объема наших продаж, - сообщил начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Иван Жигарев. - Программа «АвтоРалли» открывает нашим клиентам еще больше возможностей для приобретения новых авто при кредитовании в дилерских центрах. В рамках нее купить машину можно не только по условиям господдержки. Круг пользователей программы шире: за счет максимальной суммы кредита – до 7 млн рублей – она охватывает в том числе премиум-сегмент. Клиентам, выбирающим такие машины и предпочитающим оформлять заявку на кредит у дилера, мы предлагаем одну из самых выгодных для этого рынка ставок – начиная от 7,5% годовых в зависимости от выбора сервисных услуг.

Так, минимальная ставка по кредиту доступна при условии страхования транспортного средства (дисконт за оформление от базовой ставки 0,5 п.п.), личного страхования на весь срок (2 п.п.) и выборе карты «Автолюбитель» (2 п.п.). Она позволяет получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также в нее входит пакет услуг «Помощь на дороге», куда входят техническая или юридическая консультации по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива и вскрытие авто. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга и аварийного комиссара - оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов.

Известно, что размер кредита по программе составляет от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от 2 до 5 лет. Причем решение банком принимается от 30 минут, а подать заявку можно в автосалонах партнеров.

Напомним, ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. Всего по итогам 7 месяцев года банк выдал в рамках автокредитования свыше 37 млрд рублей.