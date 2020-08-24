На трассе М-4 «Дон» под Батайском установили ограничение скорости

Автомобилистов предупредили о возможных пробках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М-4 «Дон» в районе Сальского кольца установили ограничение скорости. Об этом рассказали в пресс-службе «Автодора».

Скорость на участке не может превышать 50 километров в час. Ограничение ввели из-за строительных работ на трассе. Автомобилистов предупреждают о возможных пробках на М-4.

— Прогнозируются затруднения на части трассы, которая ведет от побережья на Москву. Планируя поездку, стоит выбрать оптимальный маршрут и не ехать в час пик, — говорится в сообщении.

Напомним, на выходных на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Пролетарка образовалась гигантская пробка. Длина затора составила 10 километров. Автомобилистом могли передвигаться со скоростью не более 20 километров в час.