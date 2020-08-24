Полузащитник «Ростова» Зайнутдинов может перейти в ЦСКА

Московский клуб ведет переговоры с «жетло-синими». Фото: ФК «Ростов».

Полузащитник «Ростова» Бахтиёр Зайнутдинов может перейти в ЦСКА. О возможном трансфере сообщает «Чемпионат».

По данным издания, сейчас «Ростов» и ЦСКА ведут переговоры. Стороны близки к договоренности.

Слухи о своем переходе прокомментировал сам Зайнутдинов. Он пояснил, что не участвует в обсуждении трансфера. Хавбек добавил, что сейчас ему комфортно в донском клубе.

— Это не мои дела, а агентские и руководства: они решают. Я рад находиться в «Ростове». Мое дело – играть и доказывать, — сообщил Зайнутдинов в интервью пресс-службе «Ростова».

Напомним, на днях в «Сочи» перешел капитан «Ростова» Ивелин Попов. К «желто-синим» присоединился нападающий сочинской команды Дмитрий Полоз.