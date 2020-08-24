На двоих 29 лет "строгача": на Дону осудили организатора убийства и его наемного киллера

Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел. Фото: архив "КП"

В Ростовской области осудили двух фигурантов громкого дело об убийстве 38-летнего предпринимателя Ильи Пятибратова. Интересно, что он является братом кандидата в губернатора Петра Пятибратова от оппозиционной партии. Преступление случилось еще три года назад в мае 2017 года. Об этом сообщили на сайте регионального следственного комитета.

По официальной информации, Борисенко, находясь в Белокалитвинском районе, в целях передела сфер влияния в бизнесе, организовал убийство 38-летнего мужчины. Он прибегнут к услугам Джафарова, который планировал осуществить убийство. За это он взял 600 тысяч рублей, из которых 100 тысяч - в качестве аванса.

Киллер получил информацию о месте жительстве жертвы, приехал и стал ждать. Как только Пятибратов подъехал к дому и вышел из машины, к нему подбежал убийца и несколько раз выстрелил к него. От полученных ранений он скончался на месте.

Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям "Организация убийства по найму", "Незаконные приобретение и ношение оружия" и т.д.

- Борисенко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, а Джафарову - 13 лет, - прокомментировали в ведомстве.