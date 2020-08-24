Ростовчанка Полина Диброва рассказала о собственном обжорстве

Ростовчанка Полина Диброва назвала себя прожорливой собачкой

Ростовская модель Полина Диброва призналась, что в семье ей досталась роль прожорливой собачки.

Об этом она сообщила в одном из городских пабликов соцсети. Девушка написала, что во многих семьях с детьми были питомцы. Из-за этого гостей приходилось просить не кормить зверушку.

- Вы первым делом говорили: „Ой, пожалуйста, только… не кормите. Ей все даешь и даешь… А она ест, потом плохо будет“. Сейчас в семье роль прожорливой собачки - моя, - написала Диброва.

Кроме того, модель уже стала и сама просить, чтоб ее не кормили. К этим словам девушка разместила фото, на котором запечатлена она вместе с сыновьями.

- Да, вообще невозможно себя контролировать, когда все хотят накормить, - написал под снимком один из подписчиков Полины.

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