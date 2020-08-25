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Происшествия

Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе под Ростовом

Среди пострадавших двухлетний ребенок
Виктория НикитинаВикторияНикитина
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В Ростовской области произошло смертельное ДТП

В Ростовской области произошло смертельное ДТП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием двух иномарок.

Инцидент произошел вчера, 24 августа, на трассе Новочеркасск - Каменоломни в Октябрьском районе около половины восьмого вечера. По предварительным данным, водитель Mercedes совершал обгон и выехал на встречную полос, где столкнулся со встречным автомобилем Fiat.

В результате столкновения пострадали оба водителя и четверо пассажиров, в числе которых находился двухлетний ребенок. Кроме того, погибла пассажирка Mercedes. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

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