Эксклюзивным партнером социальной инициативы для первоклассников стал банк ВТБ

Фото: ВТБ

Эксклюзивным партнером акции «Всем, кому СЕМЬ!», организованной группой компаний «КидБург», стал банк ВТБ. C 1 по 30 сентября всем первоклассникам будет предоставлена возможность бесплатно посетить город профессий.

- Образовательный досуг становится все более популярным в России, а «КидБург», с которым банк ВТБ сотрудничает в рамках масштабной программы «Образованная страна» с 2015 года, создает комфортную среду для развития будущих поколений - то есть обучает через игру, - рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева. - Здесь дети узнают о разных профессиях, общаются со сверстниками и учатся решать разные «взрослые» задачи индивидуально и в команде.

Так, родителям, которые хотят получить бесплатный билет для своего первоклассника, необходимо после 24 августа зарегистрировать ребенка на специальной странице акции, выбрать место и дату посещения. Далее им на почту придет электронный сертификат, который и нужно будет предъявить в день посещения вместе со свидетельством о рождении ребенка или паспортом одного из родителей, в котором указана дата рождения первоклашки.

Известно, что ребята смогут посетить один из 11 игровых центров в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск и Ярославль. Все они работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе детских проектов в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, поэтому рекомендуется уточнять режим работы выбранной площадки перед ее посещением.

Напомним, социальная инициатива «Всем, кому СЕМЬ!» была запущена четыре года назад. И за это время в акции приняли участие более 60 тысяч первоклассников в разных регионах России.

НАША СПРАВКА

Уникальный формат игровых площадок «КидБурга» знакомит детей не только с известными профессиями, но и с такими, которые сейчас только зарождаются, а в будущем могут стать очень востребованными. Например, техно-стилист, океанолог, мультимедийный журналист, блогер - эти специальности известны не каждому взрослому, зато очень популярны среди детей. Наряду с этим профессиями, посетители «КидБурга» могут погрузиться и в тонкости классических специальностей: врача, банкира, фермера и пожарного.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.