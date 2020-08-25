В Ростове десятки домов останутся без воды из-за аварии

Рабочие устраняют последствия аварии. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария, из-за которой десятки домов останутся без воды. Как сообщили на сайте администрации, на улице Зоологической, 55 случился порыв водопровода. Диаметр трубы, которая вышла из строя, 1000 мм.

Выяснилось, что без воды останутся жилые дома в СНТ «Донподход», а также на улицах Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьские.

Устранять последствия и производить ремонт направлены восемь человек и шесть машин спецтехники. Подачу воды восстановят уже к 16:00 сегодняшнего дня, 25 августа.

Важно отметить , что ремонт будет проходить на проезжей части. Соответственно движение на улице Зоологической будет ограничено. Возможно образование заторов. В администрации просят заранее планировать маршрут с учетом этой информации.