«Сочи Парк» дарит подарки

Фото: пресс-служба Сочи Парка.

Взрослые гости «Сочи Парка» в последнюю субботу лета могут посещать аттракционы и активности по детским тарифам. При этом для малышей ростом до 107 см все развлечения парка всегда бесплатны. Акция действует только 29 августа.

Первый тематический парк страны начал работать по осеннему графику. До 30 августа «Сочи Парк» ждет взрослых и маленьких гостей с 10 до 21 часа, а с 31 августа – с 11 до 21 часа. Стоимость билетов для посетителей снижена.

Отметим, что единый входной билет дает право посетить максимальное число активностей и развлечений «Сочи Парка» по наиболее выгодной цене. Его обладатель получает право на безлимитный прокат на экстремальных, детских и семейных аттракционах, посещение совариума, дельфинария, детских игровых площадок. К услугам гостей мини-зоопарк «Лапушки» и ремесленные мастерские. Подкрепить силы для новых приключений можно в кафе, ресторанах и мобильных точках питания. На территории «Сочи Парка» также работают сувенирные магазины.

Узнать подробнее обо всех предложениях и тарифах можно на сайте «Сочи Парка» sochipark.ru и в официальных соцсетях.

Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в «Сочи Парк» бесплатный. 0+

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»