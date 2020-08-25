Мистер и миссис Смит: ростовчанку Костенко и ее мужа сравнили с известной кинопарой

Для фотосессии Анастасия и Дмитрий облачились в строгие наряды. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась совместным фото с мужем Дмитрием Тарасовым. На этот раз подписчики оценили внешний вид звездной пары.

Для фотосессии Анастасия и Дмитрий облачились в строгие наряды. Модель надела элегантное черное платье, а ее супруг — классический костюм-тройку. Образ получился непривычным для возлюбленных, но очень эффектным.

Подписчики, как обычно, не остались равнодушными. Однако в этот раз вместо критики под фото появились многочисленные комплименты. Поклонники даже сравнили их с известной кинопарой: «Мистер и миссис Смит», «Шикарная парочка», «Анджелина Джоли — русская версия».

Ранее Анастасия Костенко сталкивалась в соцсетях лишь с волной хейта в свой адрес. Подписчикам не нравился ее ретро-стиль, прически, наряды для дочерей. Однажды поклонники раскритиковали даже носки Дмитрия Тарасова. Однако возлюбленные не обращали внимания и продолжали экспериментировать с образами.