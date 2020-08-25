В четырех районах Ростовской области не хватает учителей

Требуются преподаватели иностранного и русского языков, математики и физики.

Власти отмечают нехватку учителей в четырех районах Ростовской области. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Гуськов на брифинге 25 августа.

— К сожалению, дефицит есть, и он характерен для нескольких районов. Это районы, которые располагаются ближе всего к Ростову-на-Дону: Аксайский и Азовский районы. Проблемы есть в школах Красносулинского и Зимовниковского районов, — прокомментировал Гуськов.

Он отметил, что, в основном, требуются учителя по иностранному и русскому языкам, математике и физике.

Замгубернатора также рассказал, что региональные власти стараются привлечь специалистов. Среди мер, например, льготы в виде оплаты жилья и коммунальных услуг. По словам Гуськова, в этом году любой учитель, пожелавший работать в сельской местности, сможет получить миллион на покупку жилья.