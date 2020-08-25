Острая нехватка педагогов обнаружилась в школах донского региона

В Ростовской области выявилась нехватка учителей Фото: "КП" Архив

В Ростовской области выявили нехватку учителей в местных школах. В образовательных учреждениях больше всего не достает преподавателей основных предметов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

- К сожалению, дефицит есть и он характерен для районов, расположенных ближе всего к Ростову-на-Дону - это Аксайский и Азовский районы. Также есть проблемы в школах Зимовниковского и Красносулинского районов. Вакансии учителей в основном по иностранному языку, математике, физике и русскому языку, - сказал Гуськов.

Для того, чтобы устранить дефицит на сельских территориях с начала года работает программа "Земский учитель". В рамках нее учителя, желающие работать и закрепиться в сельских школах, получают миллион рублей для обеспечения жильем. Также для учителей есть льготы на оплату коммунальных расходов.

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