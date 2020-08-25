В Ростове две владелицы лошадей пойдут под суд за жестокое обращение с животными

В Ростове две недобросовестные владелицы лошадей пойдут под суд Фото: "КП" Архив

Две ростовские владелицы лошадей ответят по закону за жестокое обращение с животными.

В ходе следствия стало известно, что в донской столице мать и дочь имели в собственности несколько лошадей. Но они не следили за животными должным образом. Лошади были сильно больны, истощены и имели на теле необработанные раны. Кроме того, следователи обнаружили совсем немного корма и полное отсутствие воды. Одно из животных ветеринары не раз предлагали усыпить, но владелицы предпочли для животного мучительную смерть. Погибшее животное было захоронено в 150 метрах от конюшни, где содержались лошади.

В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц".

- После вмешательства прокуратуры Первомайского района г. Ростова-на-Дону животные были изъяты сотрудниками полиции и переданы под сохранные расписки членам конно-спортивных клубов Ростовской области, где за ними осуществляется надлежащий уход, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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