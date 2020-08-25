Ростовские болельщики в день матча смогут передвигаться на 32 автобусах

Для болельщиков в Ростове выделили 32 автобуса на день матча Фото: "КП" Архив

В день матча в Ростове для болельщиков выделят 32 автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дополнительные единицы транспорта будут работать с 19 до 23:30 часов. Чтобы болельщикам было удобнее, автобус № 39 будет ходить по укороченному маршруту до остановки «Городской пляж». А уже в 22:45 автобусы будут стоять в центре Ростова и горожане после матча смогут без проблем уехать в любые районы города.

Автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80 остановятся на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. От площади Советов можно будет добраться на автобусах № 1, 35, 47, 65, 78, 90, 99. С Центрального рынка ростовчане уедут на автобусах № 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 49, 51, 60, 61, 71, 83. А с остановки у «Ростов-Арены» фанаты сядут на транспорт № 8, 49-МТ, 65А, 76.

Игра состоится в среду, 26 августа.

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Автобусы поедут в двух направлениях.

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