Эротично сосущая леденец Мона Лиза шокировала родителей донских школьников

Эротичное изображение Моны Лизы повергло в шок родителей ростовских школьгиков. Фото: соцсети

Родители ростовских школьников оказались шокированы нестандартным изображением Моны Лизы на тетрадях по истории. Свое недовольство они высказали в одном из городских пабликов соцсети.

Ростовчане пожаловалась на искажение шедевра Леонардо Да Винчи. Всплеск негодования вызвала всего лишь школьная тетрадь, на которой была изображена Джоконда, но нижняя часть ее лица была заменена современным снимком какой-то модели, эротично сосущей "Чупа-Чупс".

- Большой вопрос к министерству культуры и министерству образования: «Уже пора бить тревогу или еще есть надежда на высокий уровень культуры и образования наших детей?!" Какую информацию для школьника несут данные изменения картины? Как такое безобразие вообще разрешают, что оно продается в обычных магазинах, а не специализированных „для взрослых“, - возмутилась ростовчанка.

Мнения пользователей в комментариях по этому поводу разошлись.

«Мне страшно представить, что с мужем и детьми дома происходит. Если к тетрадке в магазине придирается автор», «Такая тетрадь не для маленьких и не для детей, которых растят наседки. А в старших классах такая тетрадь вполне зайдет. Ничего плохого в ней нет. Хотя нет, давайте бить тревогу из-за тетрадок. Можно еще начать бить тревогу из-за того что в детских мультиках у девочек есть грудь», «Я вообще за возвращение цензуры в СМИ. Никаких полуголых баб и крашеных мужиков. Никаких ведущих с дефектами речи и безграмотностью. Данная тетрадь - это вандализм. Человек старался, создавал шедевр, а какой-то бумагомаратель это изуродовал…», - высказались под постом ростовчане

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