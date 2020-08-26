В Ростове из-за нового порыва водопровода десятки домов снова остались без воды

Аварию устраняют две бригады. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону произошел еще один порыв трубопровода на улице Зоологической. Авария случилась около 3 часов 26 августа.

Сначала трубопровод диаметром 1 000 миллиметров прорвало 25 августа. Повреждение устранили, однако при запуске системы случилась новая авария.

Без воды остались СНТ «Донподход», улица Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я Ноябрьские. Жителям подвозят воду по следующим адресам: ул. Донподход, 3, 5, 7 с 12:00 – 14:00 и с 19:00 – 21:00. 3-я Ноябрьская, 3, Воронежская, 2, Тамбовская, 2 Б, Тамбовская, 13, с 08:00- 10:00, с 12:00 – 14:00 и с 16:00 – 18:00.

— Аварию устраняют две бригады АО «Ростовводоканал» в составе восьми человек и шести единиц автоспецтехники, — говорится в сообщении администрации Ростова.

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Устранять последствия и производить ремонт направлены восемь человек и шесть машин спецтехники. (Подробности)