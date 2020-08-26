Из-за матча «Ростов» — «Урал» запустят 32 дополнительных автобуса

Из центра города и стадиона пассажиры смогут уехать по 31 маршруту. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Из-за матча «Ростов» — «Урал» 26 августа запустят еще 32 автобуса. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

С 19:00 до 23:00 будет действовать дополнительный график для автобуса № 39. Транспорт начнет ездить по укороченному маршруту до остановки «Городской пляж».

К 22:45 транспорт будет сосредоточен в центре города. Для пассажиров будет доступен 31 маршрут. Уехать можно с площади Советов, улицы Большой Садовой, Центрального рынка, аллеи «Ростов-Арена» (Южный подъезд).

Напомним, матч ФК «Ростов» — ФК «Урал» пройдет 26 августа. Игра начнется в 20:30.