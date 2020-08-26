В Шахтах мужчина избил пожилую мать до смерти

Женщина получила черепно-мозговую травму и переломы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Шахтах 37-летнего мужчину подозревают в жестоком избиении матери. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Происшествие случилось 11 августа. По версии следствия подозреваемый был дома со своей 59-летней матерью. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Мужчина начал избивать пенсионерку руками и ногами по голове и животу.

Женщина получила черепно-мозговую травму и переломы. В тяжелом состоянии ее доставили в шахтинскую ГБСМП. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней, 23 августа, она скончалась.

Правоохранители задержали подозреваемого.

— Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении СКР по Ростовской области.