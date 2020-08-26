На создание транспортного кольца вокруг Ростова уйдет 150 миллиардов рублей

Схема РТК. Фото: Правительство РО

Сегодня, 26 августа на очередном заседании донского правительства прозвучала сумму, которая пойдет на строительство Ростовского транспортного кольца. Речь шла о 150 миллиардах рублей. На эти деньги осуществится масштабный проект, предусматривающий создание вокруг донской столицы дороги протяженностью в 110 километров. Очевидно, что этот маршрут решит очень многие проблемы.

На данный момент в активной стадии идет строительство трассы в обход Аксая, второй этап реконструкции южного подъезда к Ростову, а также создание транспортной развязки на автодороге А-280 Ростов – Таганрог.

Уже подготовлены необходимые документы, чтобы приступить к работе на северном обхода донской столицы. В этом году стартует проектирование западной хорды - кольца, что пройдет в обход Западного района города.

Плюсы строительства РТК очевидны. Все понимают, что кольцевая дорога вокруг мегаполиса нивелирует транспортную нагрузку, так как снизит число транзитных машин. Следовательно уменьшатся пробки, "выдохнут" соседние города. На тему высказался губернатор Василий Голубев.

- Цель этого проекта – убрать громадное количество транспорта из Ростова. Как только кольцо начнет работать полнокровно, это даст возможность соседним территориям легче дышать, - сказал глава региона.