Ростовский кондитерский цех попался на воровстве газа

В Ростовской области предприниматель заплатил штраф за воровство газа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области предприниматель заплатил крупный штраф за воровство газа.

Бизнесмен установил магнит на счетчике газа в кондитерском цеху, который находится в селе Кагальник Азовского района. Таким образом ему удалось сэкономить на оплате счетов за газ. Но внезапном к нему с проверкой пришли газовики и обман был раскрыт.

Как сообщили портал 1Rnd.ru со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» злоумышленнику удалось похитить более 18 тысяч кубических метров.

- Общая сумма ущерба составила более 164 тысяч рублей, - рассказали в компании.

Предприниматель не стал отрицать своей вины и погасил всю задолженность.

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