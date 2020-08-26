Вокруг Ростова выстроят транспортное кольцо за 150 миллиардов рублей

На дорогу в объезд Ростова потратят более 150 миллиардов рублей Фото: "КП" Архив

Вокруг донской столицы в скором времени появится транспортное кольцо, на него планируется потратить более 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава министерства транспорта региона Андрей Иванов.

Эту информацию он огласил на заседании регионального правительства. Дорога будет простираться на 110 километров. В настоящее время уже начата реализация проекта по строительству обхода Аксая и реконструкции южного подъезда к городу. Кроме того, уже готовы документы на реконструкцию северного обхода.

А также, идут работы по созданию транспортной развязки на дороге Ростов — Таганрог. В этом году планируется начать проектирование кольца, которое будет идти в обход Западного района города. Губернатор Ростовской области считает, что в будущем эти работу позволят минимизировать большое количество транспорта из города.

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Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет.

Создание этой дороги началось еще в феврале 2018.

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