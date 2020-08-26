В Ростове столкновение двух авто обернулось травмой для пенсионерки-пешехода

В Ростове в ДТП пострадала пенсионерка. Фото: соцсети

В донской столице из-за столкновения иномарок пострадала пенсионерка.

Инцидент произошел сегодня, 26 августа, утром на улице Ленина. По предварительным данным, 41-летний водитель на Renault Logan в районе дома №239 не справился с управлением и врезался в автомобиль Lada Largus, водитель которой остановился перед идущей по переходу пенсионеркой. От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на 71-летнюю старушку.

- Женщина-пешеход, а также 70-летний водитель Lada Largus получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавших госпитализировали в больницу.

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