В Ростове иномарка протаранила припаркованный грузовик

В Ростове легковушка врезалась в грузовик. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария, участниками которой стали легковой автомобиль и грузовик.

Инцидент произошел на проспекте Шолохова вчера, 26 августа около трех часов дня рядом со старым аэропортом, в районе автозаправки «Шел». По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Avensis не справился с управлением и влетел прямо под задний мост припаркованной ГАЗели.

Очевидцы поделились фотографиями последствий произошедшего в одном из городских пабликов соцсети. К счастью, в аварии обошлось без человеческих жертв. А сама иномарка оказалась повреждена незначительно.

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Пострадавшие были госпитализированы.

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