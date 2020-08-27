На одном из ростовских озер вспыхнул камыш

В Ростове потушили камыш на озере Фото: "КП" Архив

В донской столице по неизвестной причине вспыхнул камыш.

Инцидент произошел вчера, 26 августа, днем, на берегу озера в Советском районе города. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных.

Оперативно прибывшие огнеборцы обнаружили сразу три очага возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС. Потушить пожар удалось с помощью водоналивной техники. На полную ликвидацию огня пожарным потребовалось около двух часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области тушат крупный пожар на территории лесничества.

На месте возгорания работают боле ста спасателей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!