В Ростовской области на 60% увеличился спрос на ипотеку ВТБ

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В Ростовской области с января по июль текущего года ВТБ нарастил объем ипотечных продаж до 8,9 млрд рублей. И, как рассказали в банке, данный показатель вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Всего же за это время кредиты на покупку жилья здесь оформили более 4,8 тысячи жителей региона.

Так, около 40% от всех выдач пришлось на новую ипотечную программу под 6,5%, которая стартовала 20 апреля 2020 года. Госсубсидия для приобретения квартиры в строящихся домах была предоставлена 1,1 тыс. клиентам банка на сумму в 2 млрд рублей.

Пятая часть заемщиков, оформивших ипотеку по льготной ставке, снизили ее до 0,5% уже в первый год обслуживания (объем выдач свыше 380 млн руб.). Это стало возможным благодаря совместной инициативе ВТБ и партнеров из строительной отрасли, в рамках которой заключается договор субсидирования ипотечной ставки. А партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах.

- Льготная ипотека под 6,5% стала импульсом для развития регионального рынка жилищного кредитования, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Программа была внедрена в тот момент, когда ипотечные заемщики особенно остро нуждались в поддержке. При этом и для строительной отрасли эти меры стали спасательным кругом в условиях вынужденных ограничений. Мы всегда прилагали необходимые усилия, чтобы ставки по базовым ипотечным программам были комфортны для наших клиентов, и к нашей радости, сейчас они уже приближены к субсидированным предложениям. За текущий год банк уже дважды снизил ставки по жилищным кредитам, следуя своей главной цели - создать все условия для того, чтобы покупка квартиры стала доступна для максимального количества жителей Дона.

При этом стабильным остается спрос на детскую ипотеку с господдержкой. С момента старта программы ею воспользовались 580 семей, а объем выдач составил 1 млрд рублей.

К слову, четверть всех ипотечных продаж пришлась на программу рефинансирования. За семь месяцев уменьшить ставку по действующим жилищным кредитам смогли более 1,2 тысяч дончан. Сумма выдач превысила 2,2 млрд рублей, что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, на сегодняшний день оформить кредит на покупку жилья или рефинансировать действующий займ в ВТБ можно по ставке от 7,4%. Кроме того, доступна льготная ипотека под 6,5% для всех, кто покупает квартиру в новостройках. Семьи с двумя и более детьми могут воспользоваться ипотекой с господдержкой в 5%.

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