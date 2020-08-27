«Цифровой прорыв» в Ростове-на-Дону: «Ростелеком» приглашает победителей на работу

«Цифровой прорыв» в Ростове-на-Дону Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» наградил лучшие команды по итогам регионального этапа всероссийского хакатона«Цифровой прорыв». Участники, соревновавшиеся по кейсу компании в рамках трека «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», получили денежные призы и приглашение на работу в ИТ- подразделение национального провайдера.

В тройку победителей вошли команды «Чугунный скороход», «Ультра Джуны» и Whon, выигравшие 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Команда из шорт-листа «СмартДата» с самым юным участником в составе (13 лет) отмечена призом симпатий жюри.

Региональный кейс «Ростелекома» предлагал участникам создать алгоритм нечеткого поиска слов для чат-ботов и поисковых систем. Сервис позволит компаниям моментально распознать суть запроса клиента, даже если он использовал в строке ввода сокращение или сленг. Алгоритм с функцией самообучения фактически должен стать моментальным переводчиком слов клиента на формализованный язык специалиста техподдержки.

«Цифровой прорыв» в Ростове-на-Дону Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Команды-победители показали решения, наиболее близкие к реально возможному MVP (минимально жизнеспособный продукт). “Чугунный скороход” отличился наиболее оригинальным подходом к задаче. Ребята признались, что в этом им помогли наработки с предыдущих проектов. Все участники проявили прекрасные навыки самопрезентации. Мы уже направили предложение о собеседовании на должность разработчиков всем членам команды “Чугунный скороход”, а также по одному из участников Whonи CyberOwls, – поделился Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры» в рамках этапа «Цифрового прорыва» инициирован губернатором Ростовской области. Цель – отбор лучших ИТ-решений и перспективных специалистов для проведения полноценной цифровой трансформации региона.

- Лучшие решения мы намерены сопровождать вплоть до внедрения. Именно поэтому мы строго отбирали кейсы партнеров. Задачи должны были иметь максимально прикладной характер и соответствовать реальным потребностям рынка. Правительство Ростовской области сегодня уделяет особое внимание вопросам цифрового развития и перехода на путь цифровой трансформации.В регионе создаются Министерство цифрового развития, Центр цифровой трансформации Ростовской области, регион включается в проект “Центр управления регионом”и другие инициативы. Такие мероприятия, как хакатон “Цифровой прорыв” президентской платформы “Россия – страна возможностей” создают кадровый фундамент для вызовов нового времени, – прокомментировал Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области.

Ростовский этап «Цифрового прорыва» стал одним из восьми региональных хакатонов страны и первым в Южном федеральном округе, где «Ростелеком» выступил в качестве кейсодержателя. Завершатся соревнования «Цифрового прорыва» финалом в ноябре 2020 года.