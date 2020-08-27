Фарма-блогер Диденко собралась замуж спустя шесть месяцев после смерти мужа

Екатерина Диденко. Фото: соц. сети

В интернете активно обсуждают секреты личной жизни знаменитой на всю страну блогерши Екатерины Диденко, которая стала участником вечеринки с сухим льдом. Известно, что она запустила конкурс, в котором разыгрывает дорогостоящие призы. В конце, когда придет время объявлять победителей, девушка намерена представить всем своего нового избранника. Об этом признаются блогеры, которые с ней сотрудничают.

Интересно, что новый мужчина Екатерины иногда появляется на фотографиях в ее социальных сетях. Его лицо скрывают очки - разглядеть невозможно. Видимо, девушка не хочет преждевременно афишировать новые отношения.

Многие подписчики осудили блогершу, ведь со дня смерти ее мужа Валентина прошло совсем немного времени - около полугода. Девушка довольно быстро отпустила эту трагедию и сейчас живет полной жизнью.

Ранее ей предписывали роман с начинающим актером Владом Черных. Пара вместе отдыхала в санатории, о чем рассказала сама блогер в своем "Инстаграме".

Напомним, девушка стала вдовой после шокирующей трагедии на вечеринки с сухим льдом. Ее муж Валентин и двое друзей скончались после того, как в бассейн высыпали мешок "волшебного" вещества, из-за которого они задохнулись. У Екатерины остались двое детей.