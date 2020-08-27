Ростов вошел в ТОП-5 самых популярных городов для отдыха в 2020 году

Ростов-на-Дону. Фото: правительство РО

Ростов-на-Дону вошел в ТОП-5 городов, где чаще всего останавливаются туристы для отдыха летом 2020 года. К такому эксперту пришли эксперты одного из популярных сайтов по аренде жилья. Они проанализировали спрос на съем квартир и гостиниц.

В первую пятерку также попали Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Петрозаводск. Этим летом в указанных городах люди арендовали жилье на срок от 1 до 5 дней.

Интересно, что в южной столице жить сравнительно недорого. В среднем за сутки гости отдавали по 2127 рублей и останавливались на одни сутки. Это можно объяснить тем, что Ростов - транзитный город. Многие предпочитают отдыхать здесь по дороге на море, которая может занять ни один день.

Интересно, что самые дешевые гостиницы оказались в Краснодаре. В среднем туристы останавливались там на 1,6 суток и тратили всего 1767 рублей.

Дороже всего, как выяснилось, отдохнуть в Петрозаводске. В среднем там арендовали номера на 5 суток и отдавали при этом чуть больше 5 тысяч рублей.