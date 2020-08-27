Должники за вывоз мусора в Ростовской области оплатят услугу через суд

В августе регоператор по обращению с ТКО «ЭкоЦентр» направил в суд первые после продолжительного перерыва документы на взыскание задолженности за предоставленную услугу с потребителей, проживающих в Морозовске, Сальске и Волгодонске.

Наибольшее количество жителей, игнорирующих поступающие платёжные документы, проживают на территории, входящей в Волгодонской МЭОК. Должником гражданин начинает считаться после трех месяцев просрочки платежа. Отказ от оплаты коммунальной услуги грозит в этом случае судебными издержками, а также блокировкой счетов, испорченной кредитной историей и невозможностью выезда за пределы России.

Напомним, с января 2019 года на территории Ростовской области услуга по обращению с отходами стала коммунальной, оплачивать которую – обязанность каждого.

- Обращение с отходами – это сложный ежедневный процесс, в котором задействованы сотни специалистов и единиц спецтехники, - обращают внимание в пресс-службе регоператора. – Для того, чтобы работа была выстроена без сбоев, потребителям важно вовремя оплачивать коммунальную услугу.

Ежемесячно информация о физических лицах, добросовестно оплачивающих услугу по вывозу ТКО, направляется в органы социальной защиты для предоставления компенсаций льготной категории граждан.

Оплатить услугу по вывозу отходов можно без комиссии: через дистанционные сервисы (онлайн сервисы Сбербанка, мобильное приложение, QR-код или путем подключения услуги «автоплатеж»), через банкоматы и терминалы «Сбербанка» (безналичным расчетом), а также в отделениях «Почты России».