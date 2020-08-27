В Новочеркасске вооруженный мужчина угнал маршрутку с пассажирами

Угрожая пистолетом, незнакомец заставил водителя ехать в нужном ему направлении. Фото: vk.com/sarafannov

В Новочеркасске мужчина угнал маршрутку с пассажирами. Происшествие случилось 26 августа. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, по дороге в маршрутку № 50 зашел подозрительный пассажир. Он хотел добраться до остановки, на которую транспорт не едет. Однако мужчину это не смутило: он сел рядом с водителем и достал пистолет. Угрожая оружием, пассажир все же настоял на своем.

— Пьяный мужчина настойчиво с помощью пистолета попросил водителя всё же довести его туда Короче, три остановки были необычными, пока его не высадил смелый пассажир, — рассказал свидетель произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полицию поступала такая заявка.

— В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.