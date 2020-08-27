Поддержка первокурсников: погрузиться в университетскую жизнь поможет специальный интенсив ДГТУ

Помогать первокурсникам будут более 400 наставников. Фото: пресс-служба ДГТУ

Всем известно, что влиться в университетскую среду в самом начале обучения бывает непросто. Многие первокурсники с непривычки теряются в море новой информации. Успешное обучение требует быстрого включения, необходимо погрузиться в среду, понять все механизмы и обозначить цели на ближайшие несколько лет.

Именно для этого в ДТГУ уже с 1 сентября пройдут Дни навигации первокурсника. Интенсив продлится до 19 сентября. За это время он поможет участникам погрузиться в жизнь университета, составить содержательное представление об интеллектуальных и материальных ресурсах ДГТУ, а также определить выбор будущей образовательной траектории. Помогать первокурсникам будут более 400 наставников.

– Наш вуз уделяет большое внимание проектной деятельности, поэтому третья неделя интенсива сфокусирована именно на командной работе. Под руководством опытных кураторов первокурсникам предстоит участвовать в проектных сессиях и решать кейсы от вуза и предприятий-партнеров, – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

– Такой формат работы поможет вчерашним школьникам определить свои наклонности, тип мышления и сферу деятельности, в которой им будет комфортно работать и раскрывать свой потенциал.

Дни навигации первокурсника пройдут в 2 основных этапа: ознакомительно-навигационный – с 1 по 12 сентября и учебный – с 14 по 19 сентября.

С 1 по 5 сентября пройдут онлайн-встречи с ректором ДГТУ и администрацией вуза, управлениями по воспитательной работе и молодежной политике и другими подразделениями университета. На первой неделе студенты решать все организационные вопросы.

На второй неделе, с 7 по 12 сентября, первокурсники примут участие в мастер-классах, деловых играх, спортивных и творческих мероприятиях. Студенты познакомятся и поймут все особенности будущей профессией и факультетов, пообщаются преподавателями.

В течение первых двух недель интенсива первокурсники пройдут тестирование по трем дисциплинам в зависимости от направления.

Последняя неделя интенсива, с 14 по 19 сентября, – учебная, на которой молодые люди, объединенные в рамках временных учебных команд, будут работать над кейсами. Также на третьей неделе по ряду общеуниверситетских и базовых дисциплин у первокурсников начнутся потоковые лекции.

Для студентов технических направлений пройдут сессии, по результатам которых лучшие получать возможность пройти обучение в Институте опережающих технологий «Школа Икс».