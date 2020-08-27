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В Ростове планируют восстановить исторический облик Парамоновских складов

Срок реализации проекта продлили из-за коронавируса
Михаил СтрижевМихаилСтрижев
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Парамоновские склады по-прежнему планируется превратить в общественное пространство. Парамоновские склады по-прежнему планируется превратить в общественное пространство.

Парамоновские склады по-прежнему планируется превратить в общественное пространство. Парамоновские склады по-прежнему планируется превратить в общественное пространство.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростове-на-Дону планируют восстановить исторический облик Парамоновских складов. Об этом заместитель главы администрации города Светлана Камбулова рассказала в интервью изданию donnews.ru.

По словам Камбуловой, в феврале собственник завершил работы по сохранению оконных проемов и провел противоаварийные предприятия. В этом году планировалось создать проектную документацию на проведение дальнейших работ. Однако этому помешал коронавирус.

— В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, работа проектных организаций было приостановлена. Срок реализации проекта продлен, — рассказала Камбулова.

Она отметила, что Парамоновские склады по-прежнему планируется превратить в общественное пространство.