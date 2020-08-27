Аномальная жаре снова придет в Ростов в первый осенний месяц

В Ростов снова вернется лето в сентябре Фото: "КП" Архив

В донской столице снова установится жаркая погода в начале сентября.

Температура снова поднимется до +36 градусов. Об этом ростовчан проинформировали в областном Гидрометцентре.

По словам синоптиков, температура воздуха уже достигнет +28 градусов, хотя и будет дождливо. В субботу осадков уже не ожидается и в город постепенно снова начнет возвращаться лето. В субботу будет 28 градусов, в воскресенье - 32 градуса, в понедельник - 34 градуса.

1 сентября температура поднимется сразу до 35 градусов. В среду ростовчане снова включат у себя в домах сплит-системы, потому что, по прогнозам синоптиков ожидается жара с температурой 36 градусов. В ночное время температура может опуститься до 19 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легкий южный ветерок и высокая влажность: какая погода ожидает ростовчан 27 августа.

Утром станет ощутимо прохладнее и почувствуется приближение осени.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!