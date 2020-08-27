Помогавшего сирийским террористам боевика осудили в Ростове

В Ростове осудили помогавшего сирийцам боевика Фото: "КП" Архив

В донской столице приговор вынесли Багаудину Богатыреву, который помогал сирийским террористам. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В ходе следствия стало известно, что в феврале 2013 года злоумышленник вступил в группировку «Вилаят Ингушетия», которая запрещена на территории Российской Федерации. И следующие шести лет Богатырев, находясь в Турции и Сирии, координировал деятельность террористов, занимался привлечением новых людей и финансирования.

А в мае 2019 года Богатырев в Ингушетии обнаружил взрывное устройство и принес его к себе домой. В отношение его было заведено сразу несколько уголовных дел.

- Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

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