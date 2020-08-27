В Ростове и Азове самые грязные водоемы в области

В Ростове и Азове оказались самые загрязненные водоемы Фото: "КП" Архив

Проведенная проверка выявила, что в Ростове и Азове самые загрязненные водоемы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Сотрудники ведомства сделали отбор проб воды из водоемов региона на микробиологические показатели. За минувший период 2020 года исследовали 660 таких проб, а также 471 - на паразитологические, 314 - на санитарно-химические и 49 - на вирусологические. К счастью, никаких инфекционных заболеваний пока не обнаружено.

Но множество водоемов признали крайне загрязненными. Самое большое число микробов выявлено в Ростове-на-Дону и Азове, чуть меньше обнаружилось в Новочеркасске, Таганроге, Азовском, Аксайском, Октябрьском, Сальском и Усть-Донецком районах.

В управлении настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от купания в загрязненных водных объектах.

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