Пенсионер пострадал в пожаре в Ростове-на-Дону

В пожаре в Ростове пострадал пенсионер Фото: "КП" Архив

В Ростове случился пожар, в котором пострадал мужчина.

Инцидент произошел вчера, 26 августа, около половины второго дня на проспекте Коммунистическом в доме № 28/1. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже. Местные жители заметили густые клубы дыма из квартиры соседа и незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламя распространилось на десять квадратных метров.

К месту происшествия прибыли 12 пожарных и три единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы смогли чуть больше, чем за полчаса.

- В результате ЧП пострадал 67-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - С отравлением продуктами горения его госпитализировали.

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