Ростовчанка получила золотую медаль и установила рекорд России по тяжелой атлетике

Ростовчанка стала чемпионкой России и установила новый рекорд страны по тяжелой атлетике. Фото: DonDay.ru

Ростовская спортсменка получила золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике и установила новый рекорд страны. Дарья Рязанова рассказала порталу DonDay.ru о состязании.

Дарья заняла первое место в весовой категории до 87 килограммов. Когда она вышла делать третий подход она уже была признана чемпионкой России и толкнула штангу весом 130 килограммов. Таким образом она еще и установила рекорд России в толчке и двоеборье – 230 килограммов. Сама штангистка сказала, что в этом году это уже ее не первая победа. Недавно она еще выиграла золотую медаль на Кубке России.

- Во время соревнований я ощущаю ожидание, потому что соревнования для меня - всегда что-то непредсказуемое, - поделилась своими эмоциями чемпионка.

В спорт Дарья ушла в девять лет. Ее тренерами являются Иван Чиж и Вячеслав Рубин. Стоит отметить, что даже в период длительной самоизоляции из-за пандемии коронавируса Дарья не прекращала тренировки. Она приходила домой к своему тренеру, и во дворе его дома они занимались.

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